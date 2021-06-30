На Ямале за сутки коронавирус выявили еще у 71 человека

На Ямале коронавирус за минувшие сутки выявлен еще у 71 человека. Как сообщает региональный оперативный штаб, 7 случаев приходится на вахтовых рабочих, которые приезжают в регион на работу, остальные заболевшие – жители ЯНАО.

Среди муниципалитетов по заболеваемости лидируют Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард – 18, 15 и 10 случаев соответственно.

В статистике также значится один летальный исход. В Новом Уренгое скончался 54-летний мужчина.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 30.06.21

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