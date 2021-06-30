В ЯНАО ликвидируют Дорожную дирекцию – идет оптимизация

Правительство Ямала ликвидирует ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО». Все функции учреждения переходят под ответственность окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. Соответствующий документ, подписанный губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 29 июня, опубликован на сайте регионального правительства.
Некоторые сотрудники дирекции перейдут на работу в дептранс, другие – будут сокращены согласно Трудовому Кодексу РФ. Решение о ликвидации казённого учреждения направлено на оптимизацию и повышение эффективности в работе окружного дептранса.
«За счет реорганизации произойдет существенная экономия средств, которые выделялись на содержание учреждения», – отметил руководитель профильного департамента Денис Напольских.
Напомним, одной из главных функций Дорожной дирекции ЯНАО заключались в обеспечении сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования окружного значения автономного округа, улучшение их технического состояния. А также обеспечение интеграции автомобильных дорог автономного округа в транспортную сеть Российской Федерации.
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