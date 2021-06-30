На Ямале ждут жару и штормовой ветер

На Ямале ожидается жара и штормовой ветер. В первый день июля на регион обрушится непогода, предупреждают северян синоптики.

По данным синоптиков, днем столбик термометра поднимется до +27°С, ночью воздух прогреется до +15°С.

Однако потепление будет сопровождаться ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с. Кроме того, ночью и днем возможен кратковременный дождь, в некоторых районах ожидается гроза.

Отметим, что жара и сильный ветер будут в ближайшие дни наблюдаться не только на Ямале. Штормовое предупреждение по силовому ветру, а так же дождям, ливням, граду, грозам действует в Свердловской области.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 30.06.21

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