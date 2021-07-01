Жители Пуровского района выздоровели после заражения индийским штаммом COVID-19

Жители Ямала, инфицированные индийским штаммом COVID-19, полностью выздоровели. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, в округе зарегистрировали сразу несколько штаммов коронавируса. 24 человека были носителями британского, по три северянина заразились бразильским, южноафриканским и индийским. Последним были заражены жители Пуровского района, в том числе несовершеннолетние.

«Двое детей – девочки шести и девяти лет, которые заболели после возвращения из Москвы. Третий случай у женщины 43 лет, это жительница поселка Уренгой. Женщина болела в форме внебольничной пневмонии. Против коронавируса не была привита», – рассказала начальник отдела Роспотребнадзора по ЯНАО Светлана Познахарёва.

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