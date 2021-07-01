В Ноябрьске травматолог «не заметил» перелом у ребенка

В Ноябрьске врач не смог определить перелом у маленькой пациентки. Травму малышка получила 28 июня на одной из детских площадок: девочка повредила плечо, упав со сломанной качели. Мама ребенка сразу обратилась в травмпункт взрослой поликлиники, однако квалифицированной помощи там не оказали, утверждает горожанка, сообщает nur24.ru.

Лечить «растяжение» медик порекомендовал мазью. Средство не помогло даже спустя два дня – рука начала опухать. Тогда ребенка отвели на прием в детскую поликлинику. Там у девочки диагностировали перелом ключицы со смещением.

Ситуация вызвала волну негодования в соцсетях: горожане резко высказались в адрес врача. С осуждением отнеслись и коллеги медработника – в обстоятельствах произошедшего намерено разбираться руководство горбольницы. Кроме того, инцидентом заинтересовались и в окружном депздраве.

«Ситуация, которая описана, недопустима и доведена до главного врача. Руководство НЦГБ уже проводит служебную проверку по данному случаю. Также проверка будет организована и департаментом здравоохранения», – сообщили в профильном департаменте.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 01.07.21

В Новом Уренгое в аэропорту начался ремонт взлетно-посадочной полосы. / Жители Пуровского района выздоровели после заражения индийским штаммом COVID-19. / Якушев взял на контроль все вопросы жителей УрФО на горячей линии Путину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»