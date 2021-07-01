В ЯНАО выявлено еще 76 заболевших коронавирусом

76 новых случаев коронавируса выявлено за минувшие сутки в ЯНАО. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии ковид был выявлен уже у 40 тысяч 175 человек, выздоровело за весь период 38 747 человек.

В больницы округа с внебольничными пневмониями и ковидом госпитализированы 326 пациентов, в том числе 35 человек – в тяжелом состоянии, 12 – на аппаратах ИВЛ.

За сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 269). Остальные 69 случаев приходятся на жителей муниципальных образований и ЯНАО. В лидерах по заболеваемости находится Новый Уренгой – 25 новых случаев, на втором месте Салехард и Шурышкарский район – по 12 новых инфицированных.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 01.07.21

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