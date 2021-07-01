«Авиалесоохрана» спрогнозировала риски возникновения природных пожаров в регионах «тюменской матрешки»

В «Авиалесоохране» по уникальной методике разработан предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на июль этого года. Прогноз строился на большом количестве данных полученных сразу от нескольких ведомств.

В то же время, в «Авиалесоохране» отдельно подчеркнули, составленный прогноз не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности. В летний период к человеческому фактору добавляются грозы.

Согласно долгосрочному прогнозу для Уральского федерального округа, возникновение природных пожаров наиболее вероятно в западной части границы Ямала и Югры.

Стоит отметить это слабозаселенные территории с плохо развитой логистикой. В Юго-Западной части Ямала находится Верхне-Тазовский природный заповедник. Преобладают северные леса, состоящие в основном из хвойных пород деревьев. Со стороны Югры, в северо-западной ее части в преимуществе обширные болотистые участки. При длительной засухе, а также при наличии сухих гроз – возникновение природных пожаров на таких территориях более чем вероятно.

Но главная проблема северных округов – плохо развитая логистика. В указанные районы добраться в основном можно либо водным либо воздушным транспортом. В случае возникновения пожара, он вполне может разрастись до уровня ЧС.

Руководство Ямала и Югры в последнее время активно внедряет системы раннего обнаружения пожаров, в том числе авиапатрулирование и цифровые решения. Но в итоге, все упирается в то, насколько быстро к месту прибудут огнеборцы. Это – узкое место пожарной безопасности Ямала и Югры. Ни воздушный, ни водный транспорт не обладает пропускной способностью наземного. С момента обнаружения пожара и до прибытия на место сил ГО и ЧС достаточных для его ликвидации может пройти значительное время. И в таком случае стоит ожидать введения руководством региона режима ЧС в отдельно взятых районах.

Напомним, в 2017 году на Ямале выдалось особенно жаркое и засушливое лето. Тогда горели не только леса, но и торфяники вокруг крупных городов и на удаленных территориях. Сотни тысяч гектаров территории арктического региона были охвачены огнем. В округе был объявлен режим ЧС, для тушения пожаров пришлось привлекать специалистов и технику из других регионов.

У Югры в том же году дела обстояли намного лучше. Там горело всего 3 тысячи гектар. Но и здесь из-за пожаров ввели режим межмуниципального ЧС, который действовал без малого 2 недели.

Впрочем, пока, погода в обоих северных регионах к пожарам не располагает. В Югре лето, фактически, только началось, а синоптики уже говорят, что с 5 июля в округ придет резкое похолодание и температура понизится до 20 градусов выше ноля. Ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. В такую погоду пожары маловероятны.

На Ямале, судя по данным погодных агрегаторов, в этом году лета в классическом его понимании не будет. На ближайшие 10 дней в районе Салехарда температура будет колебаться от 13 до 23 градусов тепла. Такой же прогноз, с небольшими поправками, делают синоптики и для Ноябрьска, самого южного города Арктического региона. Кстати, этот крупный населенный пункт расположен наиболее близко к территории указанной Авиалесоохраной.

Тюмень, Александр Непомнящий

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