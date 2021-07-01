На Ямале сменился руководитель департамента по экономике

На Ямале появился новый руководитель департамента по экономике. С сегодняшнего дня обязанности временно исполняет Валерий Миронов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

Ротация произошла в связи с назначением прежнего руководителя ведомства Светланы Гусевой на должность председателя Счетной палаты ЯНАО. Ее кандидатуру единогласно утвердили депутаты Законодательного Собрания ЯНАО еще в апреле, сегодня она приступила к новым обязанностям.

Валерий Миронов до приезда на Ямал работал первым заместителем в министерстве экономики Пензенской области. В ямальском департаменте начинал менеджером проектов, позднее победил в конкурсе на замещение должности первого заместителя директора. Включен в резерв управленческих кадров высшего уровня.

В конце 2021 года Валерию Валерьевичу исполнится 33 года. Общий стаж в сфере экономики – 13 лет.

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