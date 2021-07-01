Более половины заявлений в реестр коренных народов пришло с Ямала

Более 7000 коренных жителей Ямала подали документы на включение в федеральный реестр коренных малочисленных народов. Это больше 51 процента заявлений, поступивших из субъектов страны в Федеральное агентство по делам национальностей.

Ямал лидирует в заполнении реестра, при этом активно используются многофункциональные центры – через них подали документы 3433 человек.

По словам заместителя директора регионального департамента по делам КМНС Елены Пудовкиной, оформляя документы через МФЦ, северяне избавлены от дополнительной финансовой нагрузки. Им не нужно оплачивать услуги нотариуса для заверения документов, которые собираются на всю семью.

Напомним, Ямал – первый и пока единственный регион, у которого на оказание такой услуги заключено соглашение между ФАДН и МФЦ. Её предоставляют 32 подразделения МФЦ, из них 14 – в отдаленных поселках. Процедура бесплатная, реализуется по принципу «одного окна» и занимает около 15 минут.

Салехард, Александр Непомнящий

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