В ЯНАО прицеп в момент движения отцепился от МАЗа и на скорости протаранил КамАЗ

В ЯНАО накануне произошло серьезное ДТП с участием двух грузовиков. Как сообщает пресс-служба ГИБДД округа, в Надымском районе на 953 километре автотрассы Сургут – Салехард отцепившийся от большегруза прицеп на скорости выехал на встречную полосу и протаранил КамАЗ. Удар пришёлся точно в кабину. Водитель КамАЗа сейчас находится в реанимации. Из салона его доставали спасатели.

Подробности ДТП выясняются, водителя МАЗа отправляли на медосведетельствование, в момент ДТП он был трезв.

Надым, Александр Непомнящий

Надым. Другие новости 01.07.21

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