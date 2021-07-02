В Новом Уренгое первые пациенты, переболевшие COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию

В городской больнице Нового Уренгоя двое горожан, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию. В отделении медицинской профилактики для проверки здоровья есть все необходимое оборудование, расписаны все этапы исследований.

«Все зависит от показателей уровня насыщения кислородом крови, способности переносить физнагрузки, результатов рентгенометрии внутренних органов грудной клетки, – рассказал заведующий отделением медицинской профилактики Новоуренгойской городской больницы Виктор Сорокин. – Для таких пациентов проводим все манипуляции в два этапа, чтобы людям было легче все пройти».

Также в ходе дополнительной диспансеризации, пациентам назначают расширенный анализ крови на биохимию, Д-димер – часть белка, указывающую на возможность образования тромба, УЗИ сердца, сосудов нижних конечностей и органов дыхания.

Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что необходимо расширить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме с 1 июля 2021 года.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 02.07.21

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