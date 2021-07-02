На Ямале на железной дороге организуют антиковидные блокпосты

В поселке Харп Приуральского района ЯНАО на железнодорожной станции Харп организуют блокпосты для контроля въезжающих в округ. Основная цель – выявление больных COVID-19.

Об этом, в соцсетях заявила Марина Трескова, глава города Лабытнанги, в который входит и вышеназванный поселок. Первый рейд состоится уже завтра. Сотрудникам правоохранительных органов будут помогать волонтеры

«Проверкики будут ежедневными. Никто не хочет повторения режима изоляции, перехода на дистанционное обучение в школах. Идёт сезон ремонтов и благоустройства – лето короткое, объёмы работ большие, всё надо успеть» – оговорится в сообщении.

Напомним, за время пандемии в регион было выявлено более 40 тысяч заболевших ковидом, накануне новых случаев было 76, в том числе 6 – среди вахтовых рабочих, которые приехали на заработки из других регионов России.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 02.07.21

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