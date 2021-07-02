На Ямале выявлено 83 новых случая ковида

83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа выявлено за минувшие сутки в ЯНАО. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 40 258 человек, выздоровело 38 786 человек.

По данным медиков, в больницах ЯНАО с COVID-19 и внебольничными пневмониями госпитализировано 354 пациента, 11 человек – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 278).

74 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО распределились следующим образом:

Новый Уренгой – 17 (за весь период – 7156)

Ноябрьск – 9 (за весь период – 4554)

Салехард – 15 (за весь период – 3832)

Пуровский район – 5 (за весь период – 3475)

Надымский район – 5 (за весь период – 3441)

Муравленко – 1 (за весь период – 2919)

Губкинский – 4 (за весь период – 2763)

Лабытнанги – 10 (за весь период – 2090)

Приуральский район – 4 (за весь период – 874)

Шурышкарский район – 4 (за весь период – 509).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай – в Ноябрьске от последствий ковида умер мужчина 62 лет.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 02.07.21

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