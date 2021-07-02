Распилил и сдал: в Пуровском районе полиция задержала угонщика полуприцепа

Полицейские Пуровского района задержали мужчину, который похитил автомобильный полуприцеп от местной автозаправки.
С заявлением о пропаже техники в полицию обратился сотрудник предприятия. Он сообщил, что автомобильный полуприцеп, принадлежащий организации на правах аренды, похитили в период с 8 по 13 июня.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался безработный и ранее не судимый 38-летний житель поселка.
Позже мужчина признался оперативникам, что похищенный полуприцеп он распилил и частями намеревался сдать в пункт приема лома, чтоб заработать.
Возбуждено уголовное дело, по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере, расследование продолжается.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 02.07.21
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