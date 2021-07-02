Ямалец думал, что участвует в спецоперации полиции – мошенникам достались 5 млн рублей

Обманутый мошенниками житель поселка Уренгой оформил на себя кредиты и «подарил» неизвестным около 5 миллионов рублей. Прежде чем понять, что его обманули, мужчина 80 раз переводил деньги на счета неизвестных.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, первый мошенник позвонил 30-летнему жителю поселка 25 июня. Звонивший назвался куратором и объяснил, что работает со службой безопасности банка и отделом полиции Москвы.

Причиной звонка стали несанкционированный кредит, который на мужчину якобы оформили без его ведома, и спецоперация по установлению мошенников, которую проводит полиция. Для убедительности звонивший даже передал телефон якобы полицейскому, который все подтвердил.

Ззлоумышленники убедили уренгойца оформить два новых кредита, чтобы аннулировать займ, оформленный мошенниками на его имя.

Северянин не сомневался, что общается с представителем банка и полицейским, и выполнил указания. Как только на счет поступили деньги, снял наличные. Затем в течение четырех дней – с 25 по 29 июня – вносил средства частями на указанные мошенниками счета. Для этого потребовалось провести 80 банковских переводов.

Всю абсурдность ситуации мужчина понял, когда «куратор» перестал отвечать на звонки. К тому моменту северянин перевел мошенникам 4 миллиона 890 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 02.07.21

Распилил и сдал: в Пуровском районе полиция задержала угонщика полуприцепа. / На Ямале выявлено 83 новых случая ковида. / На Ямале на железной дороге организуют антиковидные блокпосты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»