В Ноябрьске остановлена вакцинация

В Ноябрьске остановили вакцинацию от коронавируса. Такое решение принято в связи с тем, что первый компонент препарата закончился, сообщили представители городской больницы сегодня, 2 июля.

«Вакцинация против коронавирусной инфекции временно приостановлена в связи с отсутствием вакцины. Планируемые сроки поступления вакцины – с 5 по 7 июля 2021 года», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили: те, кто записан на вакцинацию, могут пройти ее в плановом порядке в горбольнице. Также все желающие сделать прививку могут записаться в лист ожидания.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 02.07.21

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