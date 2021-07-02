Ямальского чиновника оштрафовали за нерасторопность

Житель села Антипаюта Тазовского района ЯНАО написал заявление в прокуратуру после того, как местные власти больше месяца игнорировали его обращение по жилищному вопросу.

Прокуратура провела проверку и подтвердила, что администрация нарушила требования законодательства и не подготовила ответ заявителю в 30-дневный срок. Прокурор возбудил в отношении главы села административное дело. За нарушение порядка рассмотрения обращений виновного обязали выплатить штраф в пять тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры заявитель получил ответ на обращение.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 02.07.21

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