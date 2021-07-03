В Салехарде водитель длинномера за ночь нарушил пять пунктов ПДД, в том числе таранил машину ГИБДД

В ночь на 3 июля в Салехарде произошел ряд резонансных ДТП, причем их устроить умудрился водитель всего одного транспортного средства.

По данным УГИБДД УМВД России по ЯНАО, водитель длинномера на базе КамАЗа, который перевозил трубы, сначала устроил ДТП на объездной дороге Аэропорт – Салехард. Там он допустил наезд на стоящую у обочины «Волгу». Ее водителя в этот момент сотрудники ГИБДД оформляли за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Длинномер же после ДТП с «Волгой», как ни в чем не бывало, продолжил движение. Сотрудники ГИБДД попытались повторно перехватить его в районе городского отдела полиции. Игнорируя распоряжения сотрудников полиции, водитель КаАЗа с трубами на борту просто попытался объехать автомобили ГИБДД, вставшие на его пути, по обочине. При этом пострадал автомобиль экипажа ППС. Его длинномер частично смял, пытаясь протиснуться по дороге. Сидящий в тот момент в машине сотрудник ДПС выпрыгнул из транспортного средства.

Задержать нарушителя получилось только через несколько сотен метров, на той же улице Зои Космодемьянской. По информации правоохранителей, водитель грузовика оказался пьян.

Сейчас водителю КамАЗа инкриминируют сразу несколько нарушений: «Неподчинение требованиям сотрудника полиции», «Езда по обочине/тротуару», «Оставление места ДТП» и конечно «Управление ТС в нетрезвом состоянии».

Расследование инцидента продолжается.

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