В Ноябрьске заработали антиковидные КПП

Из-за обострения эпидситуации в ЯНАО, вызванной очередным ростом заражений COVID-19, в Ноябрьске в аэропорту и на железнодорожном вокзале организована работа контрольно-пропускных пунктов. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава города Алексей Романов.

Все приезжающие в город пассажиры обязаны перед выходом с вокзалаов предъявить сертификат о завершенном курсе вакцинации с QR-кодом или результаты теста на коронавирус, выполненные не позднее, чем за три дня до путешествия. Если при себе нет справки о пройденном тесте – сделать его можно прямо в аэропорту или железнодорожном вокзале.

«Требование касается тех, у кого нет ямальской прописки, и не распространяется на несовершеннолетних. Ограничения призваны обеспечить безопасность ямальцев и предотвратить распространение Covid-19», – пояснил мэр Алексей Романов.

О том, что ЯНАО закрывает свои границы для невакцинированных туристов и путешественников, стало известно 30 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор округа.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 03.07.21

В Салехарде водитель длинномера за ночь нарушил пять пунктов ПДД, в том числе таранил машину ГИБДД. / Ушёл из жизни первый председатель Государственной Думы ЯНАО Николай Бабин. / Ямальского чиновника оштрафовали за нерасторопность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»