На Ямале серьезно горели 2 многоквартирных дома, есть пострадавшие

За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано два серьезных пожара в многоквартирных домах. Так, в Надыме два человека были госпитализированы после пожара в деревянной двухэтажке. ЧП случилось в ночь на понедельник, 5 июля, на улице Лесной поселок. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на момент прибытия пожарных, деревянная постройка была почти полностью охвачена огнем.

Сам дом частично уже расселен, жилым оставался только первый подъезд, где и были обнаружены пострадавшие. Два человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. На ликвидацию возгорания потребовалось почти шесть часов. Дом сильно поврежден. Причины ЧП сейчас выясняют дознаватели.

В Салехарде накануне, 4 июля, около полусотни человек были эвакуированы из горящего деревянного дома на улице Горького, 3. ЧП случилось около 17 часов.

«На момент прибытия наблюдалось черный дым и сильное задымление под третьим подъездом. Сорок пять человек самостоятельно покинули подъезд, а трое, в числе которых один ребенок, благополучно были выведены пожарными из задымленного подъезда. В 20 часов 30 минут пожар был полностью ликвидирован», – сообщили в региональном главке МЧС.

В ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Огонь повредил подсвайное пространство дома. Обстоятельства ЧП выясняются.

Салехард, Александр Непомнящий

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