Администрация Тазовского заплатит компенсацию ребенку, покусанному дикой собакой

В ЯНАО администрация поселка заплатит компенсацию ребенку, которого покусала дикая собака.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры округа, в марте 2021 года в поселке Тазовский в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, бездомная собака укусила ребенка, чем причинила ему физическую боль и нравственные страдания.

В этой связи прокурор в интересах несовершеннолетнего направил иск в суд о взыскании с администрации Тазовского района в пользу представителя ребенка компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с местной администрации полагающуюся компенсацию.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 05.07.21

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