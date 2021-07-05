Еще 16,5 тысяч доз вакцины «Спутник V» доставлено на Ямал

На Ямал доставлена очередная крупная партия вакцины «Спутник V» в количестве 16800 доз. Ранее, 2 июля, округ получил 1800 доз этого препарата. Все вакцины уже распределены по больницам округа, тем самым возобновляется массовая иммунизация населения в тех муниципальных образованиях, где она была приостановлена.

За последние две недели на Ямале резко возросло количество желающих привиться против коронавируса. Учреждения здравоохранения испытывали недостаток вакцины, поставляемой и регулируемой Минздравом РФ. В больницах округа пришлось создавать листы ожидания для желающих вакцинироваться.

С получением последней партии «Гам-Ковид-Вак» людей из списка начнут приглашать на прививку. Медики просят ямальцев заранее записываться через кол-центры и регистратуру больниц, через Госуслуги.

На сегодня первый компонент вакцины получили более 114 тысяч ямальцев, подлежащих вакцинации. Завершили прививочный цикл порядка 90 тысяч человек.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 05.07.21

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