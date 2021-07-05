На Ямале за сутки выявлено ещё 92 случая ковида

Оперативный штаб ЯНАО опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе выявлено 92 новых случая COVID – 19.

По информации оперштаба, 83 из них зафиксированы у жителей муниципалитетов, 9 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. За все время пандемии, выявлено 40 с половиной тысяч заболевших

На данный момент госпитализировано 442 человека. 52 из них находятся в тяжелом состоянии, 15-ти требуется поддержка ИВЛ.

За сутки оперштабом зафиксирован 1 летальный исход.

Салехард, Александр Непомнящий

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