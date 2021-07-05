На всей территории Ямала ввели ограничение на плановую госпитализацию не привитым от COVID-19

Начиная с сегодняшнего дня, 5 июля на Ямале вводятся новые правила для тех, кому требуется плановая госпитализация в медучреждения. Это также связано с ухудшением эпидобстановки. В стационар будут принимать пациентов, имеющих сертификат о вакцинации, переболевших коронавирусом, беременных и людей с тяжёлыми заболеваниями.

В департаменте здравоохранения ЯНАО отметили: экстренную медпомощь жителям будут оказывать в полном объёме.

Вместе с тем, ямальцев попросили с пониманием отнестись к введённым ограничениям. Их снимут, как только позволит ситуация.

Напомним, что за последние сутки на Ямале было выявлено 92 новых случая COVID-19.

Всего за все время пандемии инфекция была лабораторно подтверждена у выявлено 40 с половиной тысяч заболевших.

На данный момент в больницах Ямала госпитализировано 442 человека с коронавирусом. 52 из них находятся в тяжелом состоянии, 15-ти требуется поддержка ИВЛ.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 05.07.21

На Ямале за сутки выявлено ещё 92 случая ковида. / Еще 16,5 тысяч доз вакцины «Спутник V» доставлено на Ямал. / Администрация Тазовского заплатит компенсацию ребенку, покусанному дикой собакой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»