Ямальская полиция раскрыла группу мошенников, полгода обиравших доверчивых пользователей интернета

В Салехарде завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, которая с помощью интернета обирала доверчивых граждан.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, в июле 2020 года в ОМВД России по Салехарду обратилась местная жительница. В своем заявлении она просила привлечь к отвествености неизвестное лицо, которое ввело ее в заблуждение и похитило с её банковского счета денежные средства в сумме более 47 000 рублей, чем причинило ей значительный материальный ущерб.

Правоохранителями установлено, что потерпевшая несколькими днями ранее увидела в социальной сети в интернете аккаунт, в котором некий пользователь обещал помощь в «раскрутке» денежных средств от ставок на спорт. Женщина написала сообщение и после того, как ей ответили, была введена в заблуждение злоумышленником, выполнила все его условия и перевела на указанный счет более 47 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Салехарду была установлена организованная группа, состоящая из жителей Московской области. На протяжении полугода все они занимались хищением денежных средств на территории Российской Федерации. В ходе расследования доказано 106 эпизодов противоправных действий преступной группы.

Следственным управлением следственного комитета России по ЯНАО расследование уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой» завершено и направлено в прокуратуру города Салехард для утверждения обвинительного заключения.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 05.07.21

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