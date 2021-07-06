Половина ямальского поголовья оленей привили от сибирской язвы

На Ямале продолжают прививать поголовье северных оленей от Сибирской язвы. На данный момент, по информации региональной ветеринарной службы, вакцинировано более 277 тысяч животных, это 53 процента от запланированного.

Максимальный процент вакцинированного поголовья оленей на сегодня в Пуровском районе – 98%, в Красноселькупском – 93% и 91% в Шурышкарском. Основные силы ветеринарной службы сейчас сосредоточены в Ямальском и Тазовском районе. Здесь – самое большое поголовье северных оленей, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Вакцинация против сибирской язвы проходит в два этапа – весенний и летний. Зимой начинается сезонная убойная кампания, которая проходит до конца календарного года на 15 убойных площадках. Она также проходит под контролем специалистов ветеринарной службы.

Салехард, Александр Непомнящий

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