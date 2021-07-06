В Салехарде еще 24 бесхозные дороги поставили на учет

В Салехарде 24 бесхозные дороги благодаря прокуратуре были поставлены на учет.

Как сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры, в ходе проверки исполнения требований закона при принятии в муниципальную собственность объектов улично-дорожной сети было установлено, что с 2012 года на территории Салехарда имеются 24 бесхозяйные автомобильные дороги. Органами местного самоуправления меры по постановке указанных дорог на учет и оформлению прав на недвижимое имущество не принимались.

Прокурором главе местной администрации внесено представление, по результатам его рассмотрения нарушения закона не были устранены.

В этой связи предъявлен иск в суд о возложении на администрацию обязанности оформить право собственности на 24 автомобильные дороги общего пользования на территории Салехарда.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 06.07.21

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