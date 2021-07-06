На Ямале за сутки выявили еще 98 случаев заболевания COVID-19

Оперативный штаб ЯНАО опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе выявлено 98 новых случаев COVID-19. По информации оперштаба 85 из них зафиксированы у жителей муниципалитетов, 13 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах.

За все время пандемии коронавируса в ЯНАО выявлено 40 626 заболевших.

На данный момент в больницы Ямала госпитализировано 487 человек. 47 из них находятся в тяжелом состоянии, 16 – самостоятельно дышать не могут и подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки оперштабом зафиксирован один летальный исход.

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