«Написано заявление в полицию»: жители Губкинского намерены идти до конца в споре с обиженной УК

Жители Губкинского намерены разобраться с обиженной «управляшкой». Жильцы дома № 15 в седьмом микрорайоне, не выдержав бездействия со стороны УК, разместили в соцсетях жалобу. По словам горожан, их УК еще в мае затеяла ремонт в одной из душевых, однако спустя полтора месяца работы не закончены – люди вынуждены ходить мыться к соседям и десятки человек пользуются в итоге одним помещением

Такой подход к делу пришелся не по душе представителям управляющей компании. В ответ они выложили гневную отповедь и даже пригрозили жильцам отказом от обязательств, а также отметили, что «после данной публикации людям самостоятельно придется доделывать этот ремонт». Возобновить работы обиженная «управляшка» пообещала только после официальных извинений от жильцов.

Позиция УК вызвала волну негодования у местных жителей, которые готовы идти до конца. Жильцы многострадального дома утверждают: нарушения со стороны «управляшки» носят систематический характер. Кроме того, северяне утверждают, УК управляет домом весьма условно, якобы «ГЖК» не имеет договоров с собственниками.

«Сегодня, 6 июля, было написано заявление в полицию. Приглашаем всех, кто пострадал и продолжает страдать от действий данных компаний, помочь свидетельскими показаниями и обратиться к участковому», – рассказала одна из жительниц дома.

Губкинский, Александр Непомнящий

Губкинский. Другие новости 06.07.21

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