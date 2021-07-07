Заключенный представился полицейским и заказал в такси бутылку коньяка для прокурора города

на Ямале суд повторно осудил заключенного, который представился полицейским и заказал в такси коньяк для прокурора города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, события развернулись в июне прошлого года. Один из осужденных, отбывающий срок в ФКУ ИК № 1 УФСИН России по Республике Адыгея, позвонил в службу заказов такси «Максим» в городе Губкинский. Представившись сотрудником полиции, злоумышленник попросил оператора направить к зданию полиции таксиста и доставить бутылку коньяка, за что обещал заплатить чаевые в размере тысячи рублей. Связавшись с таксистом напрямую с помощью оператора такси, осужденный пояснил ему, что, якобы, является сотрудником полиции, а коньяк ему нужен для прокурора города, который сегодня отмечает день рождение.

Воспользовавшись доверчивостью водителя такси, преступник убедил его перевести 14,5 тысяч рублей на счет мобильного номера, с которого звонил – якобы для подарка прокурору. Похищенные обманом у таксиста деньги злоумышленник потратил на собственные нужды.

Судом виновному назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы – по статье за мошенничество.

Окончательное наказание осужденному назначено по совокупности приговоров – в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.

Губкинский, Елена Васильева

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