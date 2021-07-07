Ямал: выявлено ещё 103 случая ковида

Оперативный штаб ЯНАО опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе выявлено 103 новых случаев COVID – 19. По информации оперштаба 93 из них зафиксированы у жителей муниципалитетов, 10 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. За все время пандемии, выявлено 40 729 заболевших. На данный момент в больницы округа госпитализировано 487 человек. 50 из них находятся в тяжелом состоянии, 22 требуется поддержка ИВЛ.

За сутки оперштабом летальный исходов от COVID не зафиксировано.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 07.07.21

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