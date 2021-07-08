Артюхов поздравил ямальцев с днем семьи, любви и верности

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил северян с этим событием.

Глава региона отметил, что в этом празднике заключается уважение к семейным ценностям и традициям, чествование крепких супружеских пар, чей брак является достойным примером для молодёжи.

«Ямал всегда славился своими крепкими семьями, где супружеская верность, забота о детях и старшем поколении имеют первостепенное значение. Именно такие семьи – наша главная опора, основа благополучия Севера и процветания страны», – говорится в поздравлении.

Дмитрий Артюхов пожелал всем ямальским семьям гармонии и уюта в домах, счастья и радости, исполнения намеченных планов, взаимной поддержки и понимания.

«Берегите свой домашний очаг, поддерживайте родных и близких, дарите любовь детям и родителям, а друзьям и коллегам – надёжность и уверенность в завтрашнем дне!", – сказал Дмитрий Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

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