На Ямале официально завершился отопительный сезон

Ямальский район стал последним муниципалитетом, в которых котельные перевели на летний режим работы. В северные населённые пункты Арктического региона пришло северное лето и центральное отопление временно отключается.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», самыми последними муниципалитетами, где отопление работало, стали село Сеяха и Мыс Каменный. Там среднесуточная температура, наконец, поднялась выше восьми градусов.

Стоит отметить, что радиаторы в домах жителей этих населенных пунктов всегда остывают в разгаре календарного лета. В этот раз топить закончили раньше, чем, например, в 2019 году. Тогда котельные остановили лишь 23 июля.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 08.07.21

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