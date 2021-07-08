Ямальская прокуратура «выбила» долги по зарплате на 180 миллионов рублей

Прокуратура Ямала подвела итоги надзорной деятельности в сфере защиты прав граждан на полное и своевременное получение вознаграждения за труд.

«В целях своевременного реагирования на факты необоснованной задержки и длительной невыплаты заработной платы проверки на данном направлении носят постоянный и системный характер», – отметили в надзорном органе.

С начала текущего года прокурорами выявлено более 1,8 тысяч нарушений закона. В целях их устранения внесено 157 представлений, объявлено 49 предостережений, принесено 59 протестов. По актам реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 258 должностных лиц.

Судебная защита трудовых прав обеспечена 977 работникам, в пользу которых по результатам рассмотрения предъявленных прокурорами заявлений судами округа взыскана задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 56 млн рублей.

По материалам прокурорских проверок в отношении 7 работодателей, проигнорировавших требования работников об оплате труда, возбуждены уголовные дела по ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Всего по фактам невыплаты заработной платы следственными органами возбуждено 19 уголовных дел.

В Сургуте на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в отношении директора ООО «Югранд», который не принимал мер к выплате работникам заработной платы. В настоящее время имевшиеся долги по оплате труда в размере свыше 2,2 млн рублей погашены в полном объёме.

По инициативе прокуратуры Нижневартовска руководитель АО «Завод строительных материалов» дисквалифицирован сроком на 1 год за неоднократное нарушение сроков выплаты работникам заработной платы.

После вмешательства прокуратуры трудовые права работников предприятия восстановлены – задолженность по оплате труда выплачена в полном объеме.

Всего с начала текущего года совместно с правительством округа и иными уполномоченными органами удалось добиться полного погашения долгов на общую сумму свыше 180 млн рублей, подсчитали в прокуратуре Ямала.

Работа, направленная по восстановление нарушенных прав каждого работника и полное погашение задолженности по заработной плате, продолжается.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 08.07.21

На Ямале официально завершился отопительный сезон. / Артюхов поздравил ямальцев с днем семьи, любви и верности. / Предполагаемый убийца имама ямальской мечети задержан полицией. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»