В ЯНАО расконсервируют резервный коечный фонд для больных COVID-19

На Ямале наращивают объем медицинский помощи для заболевших новой коронавирусной инфекцией: в медучреждениях округа развернуто уже 580 дополнительных коек. За три недели их количество увеличилось более, чем в 10 раз.

Больше всего таких коек находится в больницах крупных ямальских городов – в Новом Уренгое и Ноябрьске – 170 и 150 соответственно, и 125 – в Салехардской окружной клинической больнице.

Как прокомментировали в окружном департаменте здравоохранения, потребность в коечном фонде растет из-за увеличившегося числа госпитализаций ковид-пациентов. При этом в регионе сохраняются в резерве 15% свободных коек.

На днях дополнительные места также появились в городских больницах Губкинского и Лабытнанги, а также в Тарко-Сале, Тазовском и Аксарке.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 08.07.21

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