Ямал: выявлен ещё 101 заболевший коронавирусом

Оперативный штаб ЯНАО опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе выявлено 101 новый случай COVID – 19. По информации оперштаба 89 из них зафиксированы у жителей муниципалитетов, 12 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. За все время пандемии на Ямале было выявлено 40 830 заболевших.

На данный момент госпитализировано 538 человек. 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 23 – на поддержке аппарта ИВЛ.

За сутки оперштабом зафиксирован 1 летальный исход.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 08.07.21

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