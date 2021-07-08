В Тарко-Сале горит вещевой склад

В административном центре Пуровского района сегодня утром, 8 июля, случился крупный пожар. По последним данным, здание тушат до сих пор. Огонь распространился практически по всей площади деревянного здания – 500 квадратных метров. По информации регионального управления МЧС, пожар уже локализован. В результате возгорания никто не пострадал.

Накануне вечером 7 июля крупный пожар также случился в Салехарде. Загорелось нежилое деревянное здание на улице Маяковского. Огонь на площади почти 800 квадратных метров тушили около пяти часов. На пожарище до сих пор работают сотрудники МЧС – они разбирают здание и тщательно проливают конструкции водой.

Салехард, Июль, Александр Непомнящий

Салехард, Июль. Другие новости 08.07.21

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