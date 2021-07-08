Житель Югры ругался и дебоширил на борту самолета

Житель Нефтеюганска привлечён к ответственности за хулиганство на борту самолёта, следовавшего по маршруту Москва – Тюмень. Об этом сообщили в транспортной полиции.

Установлено, что в среду, 7 июля, в тюменском аэропорту Рощино на пульт дежурного линейного отделения полиции поступил вызов о нарушении общественного порядка на борту самолёта. Буйный пассажир нецензурно выражался и мешал пассажирам, рассказали в ведомстве.

Когда самолёт приземлился в Тюмени, правоохранители встретили нарушителя порядка и доставили в дежурную часть. После проверки документов, выяснилось, что дебоширом оказался житель Нефтеюганска, который уже был осуждён за покупку, хранение и продажу наркотиков. На задержанного составлен протокол по статье о мелком хулиганстве.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 08.07.21

В Тарко-Сале горел вещевой склад НОВАТЭка. / Ямал: выявлен ещё 101 заболевший коронавирусом. / В ЯНАО расконсервируют резервный коечный фонд для больных COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»