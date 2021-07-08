Жительница Ямала перевела мошенникам более 1 миллиона «инвестиций»

В полицию Лабытнанги с заявлением обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестные лица, путем обмана, завладели принадлежащими ей деньгами, в размере более 1 млн 200 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что в начале мая текущего года заявительница заметила в сети интернет рекламу по инвестированию денежных средств. Женщина решила попробовать себя в инвестициях, прошла по указанной ссылке, зарегистрировалась, оставила свои персональные данные и телефонный номер. Спустя две недели потерпевшей стали поступать звонки с неизвестных номеров. Звонившие объяснили горожанке процесс инвестирования и его преимущества. Далее злоумышленники предложили связаться через «Скайп», аргументируя тем, что их телефонные разговоры могут прослушивать и просматривать переписки. Мошенники убедили пострадавшую переводить на счет электронного кошелька различные суммы денег, что она и делала в течение месяца. В общей сложности горожанка перевела проходимцам более 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 08.07.21

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