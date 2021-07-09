9 случаев заражения дельта-штаммом коронавируса подтверждено на Ямале

На Ямале зарегистрировано 9 положительных мутаций «Дельта», или так называемого индийского штамма коронавируса. Остальные – британский и южноафриканский штаммы. Мутации найдены среди пациентов различных возрастов – от 4 до 68 лет. Коронавирус, по словам специалистов, значительно помолодел.

Как рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко, на Ямале первым компонентом вакцины против коронавируса привито 50% граждан от запланированного количества. Всего в Арктическом регионе должно быть провакцинировано 240 390 человек.

«По плану у нас это 60% от численности взрослого населения. Первой прививкой охвачено 119 459 человек, это половина от плана. Завершили цикл вакцинации 91 335 ямальцев, что составляет 38% от запланированного количества. На сегодня прививка – единственная мера защита от новой коронавирусной инфекции», – отметила Людмила Нечепуренко.

Салехард, Александр Непомнящий

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