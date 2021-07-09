Бывший ямальский депутат пойдет под суд за незаконное хранение оружия и наркотиков

Бывший ямальский депутат пойдет под суд за незаконное хранение оружия и наркотиков.

Как уже ранее писал «Новый День», житель Приуральского района ЯНАО, депутат Белоярского муниципального образования, в помещении на придомовой территории выращивал марихуану. Там же он хранил для употребления то, что удалось вырастить. После появления в доме, полиции также удалось выявить факт незаконного владения со стороны депутата нарезным огнестрельным оружием и патронами к нему.

Статуса народного избранника житель Приуральского района лишился после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело. На этапе предварительного следствия бывший депутат полностью признал свою вину и активно содействовал раскрытию преступления. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Салехард, Александр Непомнящий

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