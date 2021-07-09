На Ямале за сутки выявили более 105 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки В ЯНАО было зафиксировано еще 105 новых случая COVID-19. 85 из них приходится на жителей округа, еще 20 – на вахтовиков, работающих на предприятиях и производственных объектах региона. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего за время пандемии на Ямале было зарегистрировано и лабораторно подтверждено 34 578 случаев коронавирусной инфекции.

На сегодняшний 508 человек из числа недавно заболевших проходят лечение стационарно. Состояние 51 пациента врачи оценивают как тяжелое, 19 человек дышат при поддержке аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также стало известно о смерти от коронавируса еще 2 ямальцев. За весь период пандемии от COVID-19 в ЯНАО умерли 438 человек.

Салехард, Александр Непомнящий

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