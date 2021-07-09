На северные регионы «Тюменской матрешки» надвигается непогода: объявлено штормовое предупреждение

На северные регионы «Тюменской матрешки» надвигается непогода. Штормовое предупреждение объявлено уже на Ямале . По данным синоптиков, 9 июля в округе прогнозируется сильный ветер от 7 до 12 м/с. В отдельных районах его порывы могут достигать 18 м/с. Ночью температура не превысит +15 градусов, днем разных районах обещают от +18 до +29 градусов. Днем ожидается небольшой дождь, местами грозы.

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях получили и жители некоторых районов Югры. В Сургуте погода может испортиться уже завтра, 10 июля. Такие данные приводит городское гидрометеорологическое бюро.

Так, в субботу в Сургуте ожидается гроза, сильный ветер порывами до 17 метров в секунду и кратковременный дождь.

Салехард, Сургут, Июль, Александр Непомнящий

Салехард, Сургут, Июль. Другие новости 09.07.21

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