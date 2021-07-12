В ЯНАО представитель КМНС сбил квадрокоптер тревел-блогера

Тревел-блогер запустил квадрокоптер в тундру ЯНАО, но поплатился за нарушение личных границ: представитель КМНС сбил беспилотник. Видео с кадрами последних секунд работы коптера было опубликовано вечером 11 июля в Telegram-канале Mash.

«Съемки делались для тревел-блога о путешествиях по России. Оператора занесло вглубь Ямала, к ненцам. Ребятишки радовались неопознанному летающему объекту, а вот старик-оленевод решил, что шайтан-машина прилетела не к добру, и убил ее первобытным орудием. Ненецкая ПВО на страже порядка», – говорится в сообщении под видео.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 12.07.21

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