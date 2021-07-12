На Ямале с начала года сгорело более 100 машин

С начала года ямальские пожарные выезжали тушить горящие автомобили 116 раз. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

Самая распространенная причина возгорания транспорта – неисправность электроники, из-за нее вспыхнуло 52 авто. Горят машины и из-за неисправности систем, механизмов и транспортных узлов, зарегистрировано 35 таких возгораний.

В МЧС России по ЯНАО напомнили, что в легковушках лучше располагать огнетушители в пределах досягаемости для водителя. Хранить огнетушитель в багажнике – небрежность, потому что во время аварии будет сложно его достать. Огнетушитель стоит беречь от попадания грязи на корпус и от солнечных лучей, если спецсредство располагается не в салоне транспорта.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 12.07.21

В ЯНАО представитель КМНС сбил квадрокоптер тревел-блогера. / На Ямале создадут международную научную станцию. / На северные регионы «Тюменской матрешки» надвигается непогода: объявлено штормовое предупреждение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»