113 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 113 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 97 из них зафиксировано у жителей региона, 16 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 41 267 случаев заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находится 651 ямалец. У 73 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 28 требуется поддержка аппаратов ИВЛ. За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 летальный исход. Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 441 ямалец.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 12.07.21
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