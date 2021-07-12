Новоуренгойский выпускник в резервный день сдал ЕГЭ по информатике на высший балл

На Ямале появился второй стобалльник по итогам ЕГЭ по информатике. Выпускник школы № 17 из Нового Уренгоя Илья Ратников сдавал экзамен в резервный день, что не помешало ему набрать максимальный балл .

До этого, после завершения основного периода ЕГЭ, департамент образования ЯНАО сообщал, что на 100 баллов сдали единый госэкзамен 22 ямальских выпускника. Годом ранее их было 26.

Каждый стобалльник будет поощрен грантом от губернатора в 100 тысяч рублей. Такую же сумму выплатят и педагогам, успешно подготовившим ребят к экзаменам.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 12.07.21

113 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. / На Ямале с начала года сгорело более 100 машин. / В ЯНАО представитель КМНС сбил квадрокоптер тревел-блогера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»