Потребность выросла в разы – в Новоуренгойскую больницу раз в 3 дня кислород доставляют из Югры

В горбольнице Нового Уренгоя в разы выросла потребность в кислороде для пациентов. Сейчас тем, кто проходит лечение в медучреждении, необходимо 2,5 тонны кислорода в день, тогда как еще на прошлой неделе этот показатель составлял 1,8 тонны.

Рост потребности связан с увеличением числа заболевших COVID-19, пояснили в медучреждении. К слову, в «мирное» время Новоуренгойская ЦГБ использовала всего 300-400 килограммов кислорода в сутки. С учетом нового потребления запасы доставляют из соседней Югры раз в три дня.

«Нагрузка на сети близка к максимальной», – отметили в больнице.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

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