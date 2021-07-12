Потребность выросла в разы – в Новоуренгойскую больницу раз в 3 дня кислород доставляют из Югры

В горбольнице Нового Уренгоя в разы выросла потребность в кислороде для пациентов. Сейчас тем, кто проходит лечение в медучреждении, необходимо 2,5 тонны кислорода в день, тогда как еще на прошлой неделе этот показатель составлял 1,8 тонны.
Рост потребности связан с увеличением числа заболевших COVID-19, пояснили в медучреждении. К слову, в «мирное» время Новоуренгойская ЦГБ использовала всего 300-400 килограммов кислорода в сутки. С учетом нового потребления запасы доставляют из соседней Югры раз в три дня.
«Нагрузка на сети близка к максимальной», – отметили в больнице.
Новый Уренгой, Александр Непомнящий
Новый Уренгой. Другие новости 12.07.21
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