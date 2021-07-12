Ямальским детям на прямых авиарейсах в курортные города будут выдавать игровые наборы

На бортах самолетов АК «Ямал», совершающих прямые рейсы в курортные города и обратно, начали выдавать бесплатные игровые наборы детям до 12 лет. Об этом сообщил губернатор ЯНАО на своей странице в Instagram.

Малыши до двух лет получают мягкие книжки. Дети от двух до 12 лет – рюкзак с пазлом, настольной игрой, раскраской, наклейками и игрушкой. Артюхов напомнил, что идею подали ямальские родители. Произошло это на встрече 1 июля – северяне озвучили просьбу, которую глава региона поддержал.

Как отметил Дмитрий Артюхов, только в прошлом году с Ямала в Сочи, Симферополь и Краснодар прямыми рейсами слетали примерно 10 тысяч детей до 12 лет. В 2021-м появились новые прямые рейсы из Надыма и Ноябрьска, и теперь ямальцам доступно в общей сложности 11 курортных направлений. При этом почти все перелеты длительные – до пяти часов.

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