За 10 дней в аэропорту Салехарда составили 180 протоколов о нарушении правил въезда на Ямал

В Салехарде с 3 июля составили больше 180 протоколов о нарушении правил въезда в регион. Пассажиры прибывали на Ямал без результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Как сообщили в пресс-службе администрации Салехарда, у приезжающих проверяют сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста. На документе о вакцинации должен быть указан QR-код, а ПЦР-тест нужно сделать не раньше, чем за три дня до прибытия в регион. Новые требования не распространяются на граждан с пропиской в ЯНАО и несовершеннолетних.

Чтобы контролировать поток приезжающих, в аэропорту окружной столицы открыли пункт досмотра. Кроме того, здесь же визитеры могут платно сдать необходимый анализ. Нарушение предписаний может повлечь административный штраф от одной до 30 тысяч рублей.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 12.07.21

Ямальским детям на прямых авиарейсах в курортные города будут выдавать игровые наборы. / Потребность выросла в разы – в Новоуренгойскую больницу раз в 3 дня кислород доставляют из Югры. / Новоуренгойский выпускник в резервный день сдал ЕГЭ по информатике на высший балл. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»